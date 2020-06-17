كورونا حول العالم: 46% من الإصابات تماثلت للشفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أودى فيروس كورونا، بحياة 443,821 شخصًا في العالم، منذ أول ظهور له في أواخر عام 2019 في الصين، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس، لغاية ظهر اليوم الأربعاء.

وتسجّل رسميًّا أكثر من 8,192,130 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، وتعافى منها 3,768,400 على الأقل.

ويشار إلى أن الأرقام لا تعكس إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا كثيرة لا تجري فحوصا إلا للحالات الخطيرة والتي تستوجب الفحص، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ويذكر أن الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير بعد شهرين من ظهور الفيروس رسميًا في مدينة ووهان الصينية، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 116,963 وفيات من أصل 2,137,731 إصابة. وتعافى 583,503 شخصًا على الأقل.

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المكسيك (أ ب)

وتأتي من بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي؛ البرازيل بتسجيلها 45,241 وفاة من أصل 923,189 إصابة تليها بريطانيا مع 41,969 وفاة من أصل 298,136 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34,405 وفاة (237,500 إصابة)، وفرنسا مع 29,547 وفاة (194,217 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,265 إصابة (44 حالة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) تعافى منها 78,379 شخصًا.

وأحصت أوروبا لغاية ظهر اليوم الأربعاء، 189,155 وفاة من أصل 2,445,674 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 125,233 (2,237,198 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 83,704 وفاة (1,749,676 إصابات)، وآسيا 26,307 وفاة (907,066 إصابة) والشرق الأوسط 12,328 وفاة (584,041 إصابة) وأفريقيا 6963 وفاة (259,712 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8768 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.