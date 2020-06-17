إدارة ترامب تطالب بتأجيل نشر كتاب لاحتوائه على "معلومات سرية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، دعوى مدنية ضد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، تطالبه بتأجيل نشر كتاب بزعم أن فيه معلومات سرية قد ترسم صورة سلبية عن سياسة الرئيس الخارجية.

ووجه ترامب تحذيرًا لبولتون الذي عزله البيت الأبيض من منصبه في أيلول/ سبتمبر الماضي، مفاده أنه سيواجه "مشكلة جنائية" أمام محكمة واشنطن الفيدرالية، إذا لم يوقف نشر الكتاب المقرر صدوره الاسبوع المقبل.

ووصفت دار النشر التابعة لبولتون "سايمون وشوستر"، القضية بأنها "لا تعدو أن تكون الخطوة الأحدث في سلسلة طويلة من المساعي الإدارة لوقف نشر كتاب لا يتملق الرئيس"، وهو ما أكده محاميه تشاك كوبر أيضًا.

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وقالت دار النشر في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، إن "بولتون تعاون مع مسؤولي البيت الأبيض لدرء مخاوفهم"، موضحةً أنها "تدعم بشكل كامل حقه في سرد روايته بموجب ما ينص عليه التعديل الأول للدستور الأمريكي".

وقال المحامي كوبر، اليوم الأربعاء، إن "فريقي يراجع الشكوى الحكومية، وسيرد عليها في الوقت المناسب"، مضيفًا أن "بولتون استعان طوال أشهر بخبراء في التصنيف لتجنب نشر مواد سرية".

وتجدر الإشارة إلى أن كوبر اتهم سابقًا البيت الأبيض باستخدام تصنيف "معلومات تتعلق بالأمن القومي" كذريعة لفرض نوع من الرقابة غير المستحقة على المسؤولين السابقين.