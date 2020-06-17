شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 قتل وأصيب عددا من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف جوي في محافظة حجة اليوم الأربعاء، 17/حزيران/2020.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الحدودية

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