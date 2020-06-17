الصلابي.. مرتزق ليبي يبيض تاريخ العثمانيين الأسود ويسيء للمملكة

الأربعاء 17 يونيو 2020

سعى القيادي الإخواني الليبي، علي الصلابي، أخيرا، إلى تشويه صورة المملكة العربية السعودية، مدفوعا في ذلك من قطر وتركيا.



من هو الصلابي؟

يعد علي الصلابي (من مواليد 1963) وريث مفتي الدم الإخونجي يوسف القرضاوي وتلميذه المقرب.

إضافة إلى ذلك هو صانع الفتنة والإرهاب، ومهندس انقلاب فجر ليبيا، الذي أطاح بحلم الليبيين في الانتخابات.

تجمع الصلابي الكبير، علاقات وطيدة بقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، وتنظيم القاعدة خاصة عبدالحكيم بلحاج الذي عمل معه لصالح خدمة الجماعة التكفيرية لفترة طويلة، وبدأ هذا الدور في أواخر عهد الرئيس الراحل معمر القذافي نفسه.

لقد توسط الصلابي لإخراج عدد من عناصر جماعتي الإخوان والمقاتلة من السجون، بينهم بلحاج عام 2008، في ظل تملقه الدائم حينها لدولة القذافي وقربه منها.

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وبعد سقوط نظام القذافي، شارك قبل هروبه إلى تركيا في حشد الأحلاف ضد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن جلب التمويل المادي من الخارج (من تركيا وقطر) لنشر الإرهاب.

أجندات قطرية تركية

حاليا، يقوم الصلابي بمهمة جديدة، بتوجيه من قطر وتركيا، وتتمثل مهمته في الهجوم على المملكة العربية السعودية، ومحاولة تشويه تاريخها.

في هذا السياق، حاول الصلابي إعادة إنتاج روايات تاريخية غير موثوقة، عبر مقاتلات وكتب لخدمة أجندة سياسية معينة.

الصلابي، حرص على إعادة كتابة التاريخ العثماني، وبالذات في المنطقة العربية، بصورة مغلوطة كلية، وأساء كثيرا إلى تاريخ كثير ممن قاوموا العثمانيين في المنطقة العربية، ضمن ما عرف بـ"الثورة العربية الكبرى"، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية.

الصلابي قدَّم سلسلة طويلة من الأكاذيب ضمن منهجه في التلاعب بالمعلومات التاريخية، من خلال "المراجعات" المؤدلجة وانتقاء المصادر التاريخية غير الموثقة التي تعج بها كُتبه سيئة الصيت.

وعمل الصلابي على إعادة كتابة التاريخ العثماني وتحريفه كيفما اتفق، ومثال ذلك كتابه «الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» الذي وظف محتواه المسموم بالأكاذيب والتحريض ضد العرب وتشويه مواقفهم مقابل تلميع السلاطين العثمانيين