رغم الاستنكار العراقي.. قصف إيراني وتوغل تركي في دهوك

الأربعاء 17 يونيو 2020

على الرغم من الاستنكار العراقي أمس، واصلت تركيا انتهاكاتها لسيادة العراق، حيث توغلت قوات تركية، فجر اليوم الأربعاء، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، حيث تحدثت مصادر عن قصف مدفعي تركي كثيف استهدف قرى كردية في إقليم كردستان.



وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن الجيش التركي يواصل تدمير مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، ضمن ما أسماها عملية «المخلب - النمر».

وأضافت أن «القوات الخاصة التركية بدأت دخول مواقع حزب العمال الكردستاني عقب تمهيد بقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ لأكثر من 150 هدفاً شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم انطلاق عملية «المخلب-النمر» في منطقة هفتانين، شمالي العراق، وقالت في تغريدة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لقد بدأت عملية المخلب-النمر، فعناصر وحدات الكوماندوز موجودون حالياً في منطقة هفتانين».

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ولم تذكر الوزارة عدد القوات الخاصة المشاركة في العملية، إلا أن قناة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية أفادت بأن المئات من القوات عبرت براً الحدود إلى شمالي العراق من منطة أولوديري بولاية شرناق الحدودية، وبواسطة مروحية أيضاً.

ويأتي انطلاق العملية الجديدة رغم انتقادات بغداد للعملية الأولى واستدعاء بغداد أمس للسفير التركي لإبلاغه احتجاجها.

من جهتها، جددت إيران اليوم قصفها لقرية آلانة التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس.

وذكرت شبكة «رووداو الإعلامية الكردية العراقية» أن القصف الإيراني تزامن مع تحليق للطائرات التركية في سماء القرية.