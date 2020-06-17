مصر تكثف الإجراءات استعداداً لعودة الطيران المنتظم أول يوليو

الأربعاء 17 يونيو 2020

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني المصري، على استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو المقبل.



وقال وزير الطيران في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي مع تطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ودعا الوزير العاملين بمواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس وتذليل كافة الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأماناً.

وأعرب منار عن تفاؤله بالمرحلة القادمة حيث أن هذا القرار بمثابة بشرى لبدء عودة الحياة لقطاع الطيران المدني لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ومتمنياً زوال هذا الوباء في أقرب وقت.

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وصرح بأنه تم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تتضمن زيارات تفقدية لجميع المطارات المصرية للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة ضمن استعداداتها لعودة الحركة الجوية.

وأضاف أن تلك الإجراءات تتمثل في تزويد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية تعمل إلكترونياً للكشف على درجة حرارة الركاب، وتدوين بيانات الكارت الصحي للركاب هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير الشاملة وتطبيق قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي بين المسافرين والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات، وكذلك تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

وأشار منار أن الإجراءات تشمل أيضا تعقيم وتطهير جميع الطائرات قبل وبعد كل رحلة وارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة لكل من الركاب والطاقم وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير عدد كبير من الحقائب الصغيرة للركاب تحتوي على مجموعة حماية موصى بها عالمياً (مطهرات وقفزات وكمامات).

وأضاف وزير الطيران المدني المصري، أنه تم تخصيص أماكن محددة لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم والتعامل معهم وفقاً لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.