الجيش الليبي يحدد جوار سرت "منطقة نيران" ممنوع الاقتراب

الأربعاء 17 يونيو 2020

حدد الجيش الوطني الليبي المنطقة من "وادي جارف" إلى "الوشكة" غرب مدينة سرت منطقة عمليات عسكرية.



وحذر الجيش في بيان له، اليوم الأربعاء، من الاقتراب من المناطق المحددة، موجها نداء للمواطنين بعدم التواجد فيها باعتبارها منطقة نيران.

ويسعى مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والميليشيات الموالية له من مصراته وطرابلس إلى اقتحام سرت وسط ليبيا وتقوم بالتحشيد المسلح للهجوم على المدينة إضافة إلى منطقة الهلال النفطي (شرق).

وبالأمس، قالت مصادر عسكرية ليبية إن هناك فرقاطات بحرية تركية تجول في المنطقة المقابلة لميناء راس لانوف النفطي شرقي ليبيا بينما رصدت ميليشيات أخرى برية جنوب سرت.

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وحسب مصادر ليبية تحاول ميليشيات أردوغان المناورة بسرت لاقتحام الهلال النفطي الذي يعد ميناء تصدير النفط الرئيسي شرقا بالتزامن مع تحركات في الجنوب لمرتزقة وعناصر من داعش لاقتحام منابع وآبار النفط والغاز، , وفقا للعين.

والأحد، نددت الرئاسة الفرنسية، بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها".

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحلها وانتهاك الحظر المفروض على التسليح

وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي ايضا