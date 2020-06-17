شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 4919 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 4919 حالة مؤكدة بفايروس كورونا، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 141234 حالة. فيما تم تسجيل 2122 حالة تعافي و39 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات التعافي 91662 حالة ووصل مجموع الوفيات 1091 حالة وفاة

وبلغ مجموع الحالات النشطة 48481 منها 1859 حالة حرجة. Advertisements وأضافت الصحة أن عدم لبس الكمامة وترك مسافة آمنة تسبب بإصابة 10 أشخاص داخل مقرات العمل 2 منهم في حالة حرجة. وتصدرت مدينة الرياض عدد الاصابات الجديدة بتسجيل 2371 اصابة تلتها مكة المكرمة 282 حالة وجدة 279 حالة ثم الهفوف 273 حالة.

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