شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم بشار وزوجته .. أمريكا تعاقب 39 شخصا وكيانا سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
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