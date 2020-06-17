أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الأخير تعرض، اليوم الأربعاء، لحادث سير أمام مبنى البرلمان في لندن، مشيرا إلى عدم سقوط أي إصابات.
وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث".
من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن" سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات الأمن".
وأوضحت الوكالة أن "الحادث نجم بسب توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها".
من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن" سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات الأمن".
وأوضحت الوكالة أن "الحادث نجم بسب توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها".
وتعرض الصدام الخلفي لسيارة جونسون لأضرار بسيطة، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في الحادث واحتجزت المتظاهر الذي تسبب فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.