صحة الرصافة: المصابون بكورونا اليوم من هذه المناطق

-مدينة الصدر 76 حالة ضمن محلات 528, 536, 526, 554, 551, 558, 533, 560, 565, 567, 512, 527, 539, 524, 569, 555, 575, 546. 521 -ام الكبر 4 حالات ضمن محلة 345 -الكرخ الغزالية حالة واحدة ضمن محلة 673 -الشعب 20 حالة ضمن محلات 345, 321, 331, 335, 339, 372, حي اور -الاعظمية 4 حالات محلة 312 -الامين 7 حالات محلة 724 -الرستمية 4 حالات -الكرادة حالة واحدة محلة 909 -الصليخ حالة واحدة محلة 324 -حي الخنساء حالة واحدة محلة 761 -الكرخ الدورة حالة واحدة عمارات الصحة -المشتل حالة واحدة محلة 726 -السعدون 6 حالات محلة 101 -وزارة الداخلية 14 حالة من المنتسبين Advertisements -بغداد الجديدة 6 حالات محلة 723 -الكريعات حالتان محلة 336 و334 -حي الكوفة 4 حالات -العبيدي حالتان محلة 754 -البلديات 12 حالة محلات 732, 734, 743, 718, 746 -الغدير حالة واحدة -الراشدية 4 حالات -الحسينية 5 حالات محلات 213, 207, 219 -الكرخ الشعلة حالة واحدة -حي القاهرة حالة واحدة محلة 311 -شارع فلسطين حالتين محلة 508 و510 -الزعفرانية 5 حالات محلات 951, 964, 959 -زيونة 5 حالات محلة 710 -المعامل العماري حالة واحدة

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