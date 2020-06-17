أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش في مناطق البو جروب والبو جبارة والفلاحات غرب مدينة سامراء.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤ كشفت عن تواجد مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في تلك المناطق".
وأضاف أن "قوة من طوارئ اللواء ٣١٤ والحركات والاستخبارات والهندسة والاسناد بالإضافة إلى الطبابة قامت بعملية الدهم والتفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية".
وأضاف أن "قوة من طوارئ اللواء ٣١٤ والحركات والاستخبارات والهندسة والاسناد بالإضافة إلى الطبابة قامت بعملية الدهم والتفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي ينفذ عمليات دهم وتفتيش غرب سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.