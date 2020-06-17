الحشد الشعبي ينفذ عمليات دهم وتفتيش غرب سامراء

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤ كشفت عن تواجد مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في تلك المناطق".

وأضاف أن "قوة من طوارئ اللواء ٣١٤ والحركات والاستخبارات والهندسة والاسناد بالإضافة إلى الطبابة قامت بعملية الدهم والتفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية".

