رسمياً.. 'يويفا' يعلن موعد عودة دوري أبطال أوروبا

وتوقف دوري أبطال أوروبا منذ اذار بسبب جائحة فيروس كورونا ، ومع عودة الدوريات، تمهل الاتحاد الأوروبي في الإعلان عن موعد استئناف المسابقة الأكبر على مستوى الأندية في العالم.

وأعلن الاتحاد في اجتماعه اليوم، أن دوري أبطال أوروبا سيعود 7 اب المقبل، بدون جمهور وخلف الأبواب المغلقة.



وسيتم لعب الـ4 مباريات المتبقية من دور الـ16 يوم 7 و8 أغسطس في أماكنها الأصلية ان امكن ذلك، بينما بداية من دور الثمانية ستلعب مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب.

مباريات دور الـ16 المتبقية من دوري أبطال أوروبا، هي مانشستر سيتي وريال مدريد، وانتهى الذهاب بفوز سيتي بثنائية مقابل هدف في مدريد.

وبرشلونة ونابولي، بعد أن تعادلا بهدف لمثله ذهابًا في إيطاليا، بينما بايرن ميونخ وتشيلسي، النادي الألماني فاز بثلاثية في لندن، وأخيرًا يوفنتوس وليون، والبيانكونيري خسر الذهاب في فرنسا بهدف نظيف.



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مباريات دور الـ8 ستكون خلال الفترة من 12 حتى 15 أب، على أن تلعب مباراتي نصف النهائي يومي 18 و 19 من نفس الشهر، بينما المباراة النهائية ستلعب يوم 23.

جاء قرار الاتحاد الأوروبي بأن يكون دوري الأبطال في أب، لكي يعطي الفرصة للفرق للتحضير بعد الانتهاء من الدوريات المحلية.

وستستضيف 4 ملاعب المباريات بداية من دور الثمانية بشكل رسمي، وسيقام لقاء النهائي على ملعب النور الخاص بفريق بنفيكا.

الملاعب الأربعة: "دراجاو، النور، خوسي ألفالاد، ألفونسو هينريكي".

