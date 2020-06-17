أعلن وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، الاربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية "لعمليات الصدمة" في الموصل لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.
واوضح أن "المرحلة الثانية "لعمليات الصدمة" انطلقت في جميع قواطع محافظة نينوى بتعاون كبير بين كافة الجهات بما فِيهَا محافظة الموصل والجهات الامنية المختصة التي اخذت بدورها تغطية الجانب الامني للوصول الى المهربين الحقيقيين لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".
واكد الشيباني ان "استمرار هذه العمليات النوعية التخصصية لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في عموم العراق هو احد الواجبات الاساسية لوزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة ومستمرون حتى الخلاص من هذه الظاهرة التي تنخر الامن والاقتصاد العراقي".
وقدم الشيباني "شكره وتقديرة لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في "عمليات الصدمة" لتحليهم بالشجاعة والروح الوطنية لخدمة العراق متمنياً من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات والانترنت السعي والاجتهاد للابلاغ عن حالات التهريب وعُقد الاتصالات الغير قانونية وتعويض المشتركين عن السعات المهربة التي تم ايقافها من خلال العمليات لتحل محلها سعات الانترنت الرسمية عبر الشبكة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المرحلة الثانية لعمليات 'الصدمة' لكشف تهريب سعات الانترنت في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.