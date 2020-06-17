أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، بدء الحظر الشامل بدءاً من يوم غد لغاية الأحد، فيما حددت الاستثناءات. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاستثناءات المشمولة هي الملاكات الصحية والإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات وملاكات أمانة بغداد من الحظر الشامل".



وأضافت أن "الحظر الشامل يبدأ من يوم غد الخميس الساعة الـ 6 صباحاً ولغاية الخامسة صباحاً من يوم الأحد المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن بدء الحظر الشامل ابتداءً من يوم غد لغاية الأحد وتحدد الاستثناءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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