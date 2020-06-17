الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر الغاء حفل توزيع الجوائز السنوي 2020

2020-06-17 | 15:52
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتشاور مع نظيره القطري، إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوي 2020 في الدوحة.
وذكر الاسيوي في بيان رسمي: "يشعر الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم، أنه في أعقاب تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب بوفاة مئات الآلاف في أرجاء العالم، أنه سيكون من غير المناسب تنظيم مثل هذا الحفل، وبالتالي قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء الفعالية التي كانت مقررة في شهر كانون الأول 2020".
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن "تأثير جائحة كوفيد-19 لم يقتصر على حياة الناس في كافة أرجاء العالم، بل إنه أيضاً تسبب بتحديات فريدة من نوعها للرياضة وكرة القدم، وكذلك فقد فقدنا مئات الآلاف من الأرواح، ليس فقط في قارة آسيا بل في كل أرجاء العالم".
وأضاف: "هذا الأمر جعلنا نعيد النظر بإقامة ليلة احتفالية، خاصة وأننا نريد أن نظهر الاحترام والتعاطف للذين فقدوا حياتهم وعائلاتهم وأصدقاءهم، في مثل هذه الظروف الصعبة".
وأشار الشيخ سلمان للتحديات التي تواجه اللاعبين والاتحادات الوطنية الأعضاء في مثل هذه الظروف، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على دعمه وتعاونه وتفهمه، لمساعدة الاتحاد الآسيوي في اتخاذ هذا القرار.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن "تأثير جائحة كوفيد-19 لم يقتصر على حياة الناس في كافة أرجاء العالم، بل إنه أيضاً تسبب بتحديات فريدة من نوعها للرياضة وكرة القدم، وكذلك فقد فقدنا مئات الآلاف من الأرواح، ليس فقط في قارة آسيا بل في كل أرجاء العالم".
وأضاف: "هذا الأمر جعلنا نعيد النظر بإقامة ليلة احتفالية، خاصة وأننا نريد أن نظهر الاحترام والتعاطف للذين فقدوا حياتهم وعائلاتهم وأصدقاءهم، في مثل هذه الظروف الصعبة".
وأشار الشيخ سلمان للتحديات التي تواجه اللاعبين والاتحادات الوطنية الأعضاء في مثل هذه الظروف، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على دعمه وتعاونه وتفهمه، لمساعدة الاتحاد الآسيوي في اتخاذ هذا القرار.
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