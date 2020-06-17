صحة الانبار تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

كشفت دائرة صحة الانبار، الاربعاء، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا التي اعلنتها وزارة الصحة اليوم.
واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1554 اصابة بكورونا بينها 78 اصابة في الانبار، وشفاء 908 مصابين.
وأدناه تفاصيل اصابات الانبار:
مصابان بفيروس كورونا من اهالي ذي قار منتسبين في قيادة عمليات الانبار/ الفرقة العاشرة
مصاب بفيروس كورونا منتسب في الحشد الشعبي اللواء الاول
١٦ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا (من ضمنهم ١١ شخصا من عائلة واحدة)
٤٨ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الرمادي ملامسين لحالة مؤكدة سابقا (اكثرهم من الحاضرين بحفلة زواج في مدينة الرمادي)
٨ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ملامسين لحالة مؤكدة سابقا
٣ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الرطبة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في الرمادي
مصاب بفيروس كورونا منتسب في الحشد الشعبي اللواء الاول
١٦ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا (من ضمنهم ١١ شخصا من عائلة واحدة)
٤٨ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الرمادي ملامسين لحالة مؤكدة سابقا (اكثرهم من الحاضرين بحفلة زواج في مدينة الرمادي)
٨ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ملامسين لحالة مؤكدة سابقا
٣ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الرطبة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في الرمادي
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