شقيق فلويد يطالب بتحقيق أممي في مقتله

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأربعاء، أن مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد "عمل وحشي" يعكس "عنصرية بنيوية"، فيما طالب شقيقه بتحقيق أممي في مقتله.



وقالت خلال جلسة حول العنصرية وعنف الشرطة، دعت إليها دول إفريقية في أعقاب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة، إنه "عمل وحشي غير مبرر (يعكس) العنصرية البنيوية التي تؤثر على ملايين الاشخاص ذوي الأصول الإفريقية".

واعتبرت أن أعمال العنف العنصرية هي "من مخلفات تجارة الرفيق والاستعمار"، مبدية تأييدها لمنح "تعويضات بطرق عدة".

من جانبه، دعا شقيق جورج فلويد، الذي قتل لدى توقيفه من قبل شرطي أبيض، الأمم المتحدة الأربعاء إلى "مساعدة الأمريكيين السود" ولا سيما من خلال "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة" حول عنف الشرطة.

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وقال فيلونيز فلويد، في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة".

وفي مشروع قرار تم التداول به أمس الثلاثاء دانت مجموعة الدول الأفريقية بشدة "الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة لقوات الأمن ضد أفارقة وأشخاص من أصول أفريقية والعنصرية المتجذرة في النظام القضائي في الولايات المتحدة ومناطق اخرى في العالم".

وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وهي هيئة تخصص عموما للأزمات الكبرى كالنزاع السوري. والهدف منها هو "إحالة على القضاء المسؤولين" عن أعمال العنف. ويفترض أن تنشر استخلاصاتها خلال عام.

وأعلن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أنها "فكرة سخيفة"، موضحا أنه تم توجيه تهمة "القتل" أو التآمر إلى الشرطيين الأربعة المتورطين في وفاة جورج فلويد وأن مينيسوتا تسمح بنقل جلسات المحاكمة مباشرة. وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك شفافية أكبر".