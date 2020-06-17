ترحيب باعتراف الأمم المتحدة بحماية التحالف لأطفال اليمن

رحبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بإخراج اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن.

واعترف تقرير صدر عن جويتريس بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين في النزاع المسلح - وخاصة الأطفال - والتدابير الوقائية والحمائية لرعاية أطفال اليمن.

وأكد بيان أممي صدر، اليوم الثلاثاء،حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 حول الأطفال والنزاع المسلح، أن التحالف العربي اتخذ عدة تدابير وقائية لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.



وأوضح البيان أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال مع أسرهم الذين جندهم الحوثيون، وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكداً أن جهود التحالف تضمنت انخراطا مكثفا مع الممثلة الخاصة للأمين العام فيرجينيا جامبا.

وقالت دول التحالف العربي إنها " تقدر وتدعم بشكل كامل الولاية الحاسمة للممثلة الخاصة للأمين العام، ويتطلعون إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع السيدة غامبا ومكتبها لحماية الأطفال في اليمن وحول العالم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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وأضاف البيان العربي أنه:"علاوة على ذلك، يأخذ التحالف أي ادعاءات بانتهاك حقوق المدنيين والأطفال على محمل الجد".

وأفاد البيان أنه للتحقيق في الادعاءات المنسوبة إليه في التقرير، يدعو تحالف دعم الشرعية في اليمن الأمم المتحدة إلى مشاركته بالمعلومات ذات الصلة بهذه الادعاءات.

وجددت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيانها التأكيد على مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.





وفي مارس / آذار 2019 أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا أنها سعيدة بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن.

وفي أبريل/ نيسان من ذات العام، قالت جامبا، إن الحوثيين مسؤولون عن معظم حالات الوفاة للأطفال باليمن بسبب ممارساتهم وتعمدهم تعطيل المساعدات الذاهبة للمناطق التي تحتاجها.

