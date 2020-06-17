احتجاج أردني على اعتداءات إسرائيلية بالجدار الغربي للأقصى

وجّه الأردن، الأربعاء، رسالة احتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية على أعمال تقوم بها في الحائط الغربي للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن بلاده "تدين استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد".

وأضاف الفايز، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد بموجب القانون الدولي".



وأوضح أن "جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس".

وأكد أن "على إسرائيل -كقوة قائمة بالاحتلال- احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فوراً".

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كما شدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية "على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، محملا إياها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

وذكر أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت في السنوات الماضية من اعتداءاتها على المسجد الأقصى بما في ذلك السماح للمستوطنين باقتحام المسجد دون الالتفات إلى الاحتجاجات المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

واليوم الأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 45 مستوطنا و126 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى بمرافقة شرطة الاحتلال، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض سلطات الاحتلال السماح لدائرة الأوقاف الإسلامية تنفيذ أعمال ترميم في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، كما تعرقل في الكثير من الأحيان أعمال الترميم داخله.