روسيا تحث أمريكا على المساعدة في التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية سيرجي لافروف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء إن موسكو سترحب باستخدام واشنطن نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وليبيا منقسمة منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا التي تسيطر على العاصمة طرابلس وشمال غرب البلاد وبين الشرق الذي يديره القائد العسكري خليفة حفتر من بنغازي.

وشرع حفتر العام الماضي في هجوم للسيطرة على العاصمة، لكن حكومة طرابلس صدت هذا الهجوم بدعم تركي.

وتقول واشنطن إنها تعارض هجوم حفتر لكنها لم تقدم الدعم للحكومة.