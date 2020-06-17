انت الان تتابع البرازيل تسجل أكثر من 37 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت البرازيل، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية، نحو 37300 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر موقع جي اي الإخباري، نقلا عن بيانات وزارة الصحة البرازيلية إنه تم تسجيل 1338 حالة وفاة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 45456 حالة وفاة، وإجمالي حالات الإصابة أكثر من 928800 حالة.

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ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، لأن البرازيل تقوم باختبارات فحص فيروس كورونا قليلة للغاية.

وشهدت البرازيل ارتفاعا كبيرا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وتحتل حاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الاصابات والوفيات بالفيروس.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، فقد تم تخفيف الإجراءات التي تهدف لوقف تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق بالبرازيل، حيث تم فتح المحال والشواطئ مجددا.