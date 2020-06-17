-شريف الجنيدي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يستهدف النظام السوري وداعميه.
وقال بومبيو، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام بشار الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفاؤه".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "سيتم فرض مزيد من العقوبات حتى يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها، ويوافق على الحل السياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254."
كانت هذه تفاصيل خبر مستهدفاً بشار الأسد وزوجته.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات خانقة على النظام السوري من بوابة «قيصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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