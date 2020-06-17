مستهدفاً بشار الأسد وزوجته.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات خانقة على النظام السوري من بوابة «قيصر»

-شريف الجنيدي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يستهدف النظام السوري وداعميه.

وقال بومبيو، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام بشار الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفاؤه".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "سيتم فرض مزيد من العقوبات حتى يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها، ويوافق على الحل السياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254."