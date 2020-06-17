إيران تسجّل أكثر من مئة وفاة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت إيران الأربعاء أنها سجّلت أكثر من مئة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في 24 ساعة لليوم الرابع على التوالي، وعزت السلطات هذا الارتفاع إلى حدوث تجمعات في المحافظات ذات الخطورة العالية.

وقال نائب وزير الصحة ايراج حريشي إن "تنظيم التجمعات، مثل حفلات الزفاف والجنازات، هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظات المصنفة باللون الأحمر"، وهو أعلى مستوى اعتمدته البلاد لقياس مخاطر الوباء.

ونقلت وكالة إسنا عنه قوله "في إحدى الأقاليم أصيب 120 شخصا خلال حفل زواج واحد".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن الحصيلة الرسمية الجديدة مع 9158 حالة وفاة، بعد تسجيل 120 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

ويعد هذا الرقم أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها في إيران منذ 11 نيسان/أبريل.

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كما تم إحصاء 2612 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية للوباء 195,051 منذ ظهور الوباء في إيران في شباط/فبراير.

لم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في آذار/مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في نيسان/أبريل.

وتعكس الأرقام الرسمية أخيرا نمطا تصاعديا في الحالات المؤكدة منذ مطلع أيار/مايو، حين سجل عدد الإصابات اليومية أدنى معدل له في قرابة الشهرين.

وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن الأرقام الرسمية لحصيلة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.