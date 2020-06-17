بسبب "الستات".. ضبط 13 شخصًا في مشاجرة مسلحة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، 13 شخصًا، على خلفية نشوب مشاجرة مسلحة، بين عائلتين إثر مشادة كلامية بين ربات البيوت، بسبب خلافات الجيرة.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتشت، بضبط 13 شخصًا بينهم مصابين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة مسلحة، بسبب خلافات الجيرة.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على بقية المتهمين، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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