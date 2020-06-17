تجهيز 54 سريرًا إضافيًا لمصابي كورونا بحميات السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد: تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، غرف العزل الجديدة والتي تستوعب 54 سريرًا لاستقبال مصابي كورونا. Advertisements وقدم صقر الشكر لجميع العاملين بمديرية الصحة بالسويس، لدورهم في مكافحة الفيروس وبذل كل الجهد لمجابهة أزمة كورونا. وقال المحافظ إنه جرى اعتماد 3 ملايين جنيه منذ بداية أزمة كورونا لتدعيم المنظومة الصحية وشراء المستلزمات الوقائية والتجهيزات الخاصة بغرف العزل. وأضاف أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدًا في توفير الخدمة الصحة وتحسينها لخدمة مواطني السويس، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضي، مطالبًا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وأسرهم.

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