السجن 15 عامًا لعاطل قتل جاره بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، عاطلًا بالسجن 15 عامًا؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 28953 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بقتل جاره بسبب خلافات بينهما بقرية "الخِرس".

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "عبادة.ج.ف" 17 سنة، مُقيم بقرية "الخِرس" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد جيرانه، ويُدعى "كمال.ح.م.م" عاطل، تطورت إلى التشابك بالأيدي وانصرف بعدها الأخير، قبل أن يعود بعد فترة ليعتدي على المجني عليه ويقتله، فيما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه أنهى حياة جاره بسلاح أبيض "سكين"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.