افتتاح كليات ومشروعات إنتاجية بجامعة العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، عددًا من مباني الكليات والمنشآت الجامعية والمشروعات الإنتاجية الجديدة، بتكلفة بلغت ٢٣٨ مليون و٤٧٤ ألف جنيه.

وأكد شوشة، على دور جامعة العريش فى خدمة البيئة باعتبارها مركز إشعاع لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة العريش كانت حلمًا إلى أن بدأت أوائل الثمانينات بكليتي التربية والعلوم الزراعية البيئية، ثم تحقق الحلم بصدور القرار الجمهورى رقم147 لسنة 2016 بإنشاء جامعة العريش التى تضم كليات "التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، والاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية"، وجرت الموافقة أخيرًا على إنشاء كليات الطب البيطري والحاسبات، وتلطب البشري.

وأشار المحافظ إلى دعم المحافظة لإنشاء الجامعة منذ البداية بتوفير أماكن لكليتي التربية والتربية الرياضية، معرباً عن أمله فى بدأ الدراسة بكلية الطب البشري العام القادم، لتخريج التخصصات الطبية المطلوبة لحاجة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين، وجرى توقيع بروتوكول بين وزارتي التعليم العالي والصحة، بتخصيص مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي جامعي لحين إنشاء مستشفى الجامعة، مؤكدًا توقيع بروتوكول سابق مع جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق لتوفير التخصصات الطبية المطلوبة، وتقديم الخدمة الطبية المجانية لأهالى المحافظة أسبوعيًا.