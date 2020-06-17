ولي عهد بريطانيا لم يستعد بعد حاستي الشم والتذوق بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

كشف الأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة أنه لم يستعد بعد حاستي الشم والتذوق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

و ناقش الأمير تشارلز خلال زيارة لموظفي هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، تجربته الشخصية مع الفيروس حيث التقى بالعاملين في مستشفى غلوسترشاير الملكي.

وحافظ الأمير و زوجته على قواعد التباعد الاجتماعي والتى تقتضي البقاء على مسافة نحو مترين على الأقل من المحيطين.

ويعد هذا أول ظهور علني للزوجين منذ بدء الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.