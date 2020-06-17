بومبيو يعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد 39 شخصًا وكيانًا سوريًا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، بهدف حرمان دمشق من مصادر التمويل.
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، لإعلان الشخصيات المستهدفة في إطار "قانون قيصر"، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير"على الحكومة السورية خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن "عقوبات أخرى كثيرة سيتم فرضها إلى حين وقف الأسد ونظامه حربهم التي لا طائل لها والوحشية، وموافقتهم على حل سياسي، وفقًا لقرار مجلس الأمن2254".
تجدر الإشارة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع في 20 ديسمبر العام "قانون قيصر" وينص على فرض عقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.
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