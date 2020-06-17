رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا في طريقها للخروج من أزمة كورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاربعاء، إن أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ونوهت فون دير لاين بعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات، قائلة: "إن اقتصاداتناستستأنف بأقصى سرعة وستعود حياتنا إلى طبيعتها، فقط عندما يكون لدينا لقاح فعال وآمن ضد هذا الفيروس".
وأوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه: "عندما ضربتنا الأزمة في شهرفبراير، كانت بداية أزمة صحية، وبعد بضع محاولات، كل على حدة، من الدول الأعضاء للاستجابة، اجتمعت أوروبا بسرعة وتصدت لهذا التحدي غير المسبوق".
وأضافت: "أوروبا على وشك الخروج من هذه الأزمة، ولكن من الواضح بالفعل أن العالم كله سيصل إلى نقطة تحول عندما يتقاطع الجانبان الصحي والاقتصادي".
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