السعودية تقترب من عتبة الـ5000 إصابة بكورونا

للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية، اليوم الأربعاء، من عتبة الـ5000 حالة خلال 24 ساعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس

عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعًا ملموسًا مقارنة مع رقم اليوم السابق (4267 إصابة).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها

في المملكة 141234 (أي أكبر حصيلة في العالم العربي)، بما في ذلك 48481 حالة نشطة بينها 1859 مريضًا في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 39 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس منذ يوم أمس (مقابل 41 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1091 حالة وفاة.