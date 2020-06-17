أكراد سوريا يعلنون التوصل إلى "اتفاق تاريخي"

توصل وفدا المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.
وأكد الوفدان في اجتماع أمس الثلاثاء، بحضور ورعاية ومساعدة نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي،السفير ويليام روباك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 ، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.
وأكد الوفدان على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا ورحبا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا، وكذلك السوريين من جميع المكونات.
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