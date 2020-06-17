مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية يدعو الناتو للتعامل مع تصرفات تركيا

قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه. أعضائه. واتهم المسؤول الفرنسي، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف. وقال في تصريح قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف، اليوم الأربعاء: "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة، ونتظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف، يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها". دفاع الحلف، اليوم الأربعاء: "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة، ونتظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف، يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".

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