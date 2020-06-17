كورونا.. 4919 إصابة جديدة في السعودية و690 حالة تعاف بالكويت

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كما أعلنت الوزارة تسجيل 2122 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 91662.

كان الصحة السعودية أشارت إلى أن نصف المصابين المتواجدين في العناية المركزة لديهم أمراض مزمنة، طالبة من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الوباء التوجه للعيادات.

وأوضحت أن هناك أكثر من 200 عيادة “تطمن” منتشرة في المملكة، مشيرة إلى أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 200 ألف من الممارسين الصحيين.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن معظم حالات كورونا لا تستدعي عناية طبية مكثفة.

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يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت أوائل يونيو/حزيران الجاري، عن إطلاق عيادات “تطمن”، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

3 وفيات و575 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الكويت

سجلت دولة الكويت ثلاث وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في دولة الكويت، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات ارتفع مع الحصيلة الجديدة إلى 37533 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 306.

كما أعلن السند عن تسجيل 690 حالة تعاف جديدة من ”كورونا“، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 28896 حالة.