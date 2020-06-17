الوباء يتسلل إلى الحكومة العراقية.. إصابة أول وزير بكورونا

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وقال الطبيب، اليوم الأربعاء، إن ”الفحوصات أثبتت إصابة وزير النقل ناصر بندر وأفراد أسرته -لم يكشف عددهم- بفيروس كورونا“، ولم يتوافر المزيد من التفاصيل، بشأن حالة الوزير الصحية.

ويعتبر ناصر بندر، أول وزير عراقي تُعلَن إصابته بكورونا منذ ظهور الجائحة، بينما سجلت إصابة نائبتين في البرلمان بالفيروس الأسبوع الجاري وهما وحدة الجميلي ومحاسن دلي.

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والجميلي ودلي، نائبتان في البرلمان عن تحالف ”القوى العراقية“ السُني الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا.

وتأتي الإصابات بين مسؤولي البلد وسط تزايد وتيرة الحالات المسجلة في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب تخفيف السلطات القيود المفروضة للوقاية من الجائحة.

والثلاثاء، سجل العراق أرقاما غير مسبوقة بحالات كورونا بـ60 وفاة وألفٍ و385 إصابة خلال يوم واحد؛ ما رفع مجمل الإصابات إلى 22 ألفا و700، بينها 712 وفاة، و9 آلاف و862 حالة شفاء.