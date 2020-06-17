بسبب كورونا.. أستراليا تبقي حدودها مغلقة حتى نهاية العام

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ونجحت أستراليا بصورة كبيرة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود على السفر الدولي، وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.
وقال برمنغهام، إن قاعدة الحجر الصحي الخاصة بالأستراليين العائدين من الخارج يمكن أن تطبق على الطلاب الأجانب وغيرهم من الزوار الذين يعتزمون البقاء في البلاد لفترة طويلة.
وأضاف في كلمة ألقاها بالنادي الوطني للصحافة: ”يمكننا ببساطة العمل بفترات الحجر الصحي لمدة 14 يوما التي حققت نجاحا كبيرا بالنسبة لإعادة الأستراليين إلى هذا البلد بسلام“.
وستقدم عودة الطلاب الأجانب دعما للجامعات التي تواجه خسائر مالية كبيرة في ظل إغلاق الحدود، إذ يمثل تعليم الأجانب رابع أكبر مصدر للنقد الأجنبي في أستراليا، إذ يجلب 38 مليار دولار أسترالي (26.14 مليار دولار أمريكي) سنويا.
وسجلت أستراليا في المجمل أكثر من 7300 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 102 مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
وأعلنت البلاد اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة منذ أكثر من شهر، وكان معظم هذه الحالات في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان.
وسجلت فيكتوريا 21 إصابة جديدة الليلة الماضية، من بينها 15 حالة لمسافرين عائدين يخضعون للحجر الصحي، ليصل العدد اليومي الكلي إلى 22 حالة، لكن بعض الولايات لم تعلن عن بياناتها بعد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.