إيران..حفل زفاف يتسبب بإصابة 120 شخصا بفيروس كورونا

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وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن العديد من المدن والقرى لا تزال تقيم الأعراس ومجالس العزاء، وهي واحدة من أكثر طرق انتقال عدوى الفيروس.
وتابع: ”نوصي المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم إقامة أي تجمعات في ظل تفشي كورونا، كما نشدد على المسؤولين في المدن والمحافظات، بالتعامل مع مثل هذه التجمعات“.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إن أغلب المدن لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كما كشف مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي عن تراجع نسبة الالتزام بالإجراءات إلى 23% مقارنة بـ78% في السابق، وفي طهران انخفضت إلى 11% مقارنة بـ62% سابقًا.
وسجلت إيران حتى أمس الثلاثاء، 192 ألفًا و439 حالة إصابة بفيروس كورونا، و9065 حالة وفاة بالفيروس.
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