كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو يعلن فرض عقوبات على 39 جهة حكومية سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 39 جهة حكومية سورية بموجب قانون قيصر.

وقال بومبيو، إن العقوبات هي جزء من حملة مستمرة من الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن قانون قيصر دخل حيز التنفيذ وهو شكل من أشكال العقوبات الأمريكية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب.

وبحسب شبكة فرانس 24، يوسع القانون الجديد دائرة الاستهداف لتطال أذرعته أيضا، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.

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وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".

وفي سياق منفصل، سجلت وزارة الصحة السورية، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى177.

وقالت وزارة الصحة السورية، في بيان له إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 177، ولا وفيات، ليبقى إجمالي الوفيات عند 6.

وأعلنت الصحة السورية، أمس السبت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس و3 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 71.

وقد تم فرض الحجر الصحي في بلدة رأس المعرة الأسبوع الماضي عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها ناتجة عن مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا–الأردن.