كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين: يمكن بقاء حالات فيروس كورونا عند المستويات الحالية لبعض الوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول بهونج كونج، اليوم الاربعاء، أن بكين لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات فيروس كورونا المستجد فى المدينة عند المستويات الحالية لبعض الوقت.

من جانبه، قال بانج شينجهوهو، المسؤول البارز بهيئة مكافحة الأمراض في بكين، إن جائحة الفيروس لا زالت تتزايد في المدينة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد كشف وزير مصائد الأسماك والمأكولات البحرية النرويجي، أود إميل إنجبريجتسون، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية والنرويجية خلصت إلى أن سمك السلمون النرويجي لم يكن على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد التي تم العثور عليها في ألواح التقطيع في سوق الطعام في بكين.

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وقال "أود"، إميل "إنجبريجتسون"، عقب اجتماع بين المسؤولين الصينيين والنرويجيين يوم الثلاثاء، خلص البلدان إلى أن مصدر تفشي المرض لم يكن مصدره أسماك من الدولة الشمالية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، في مؤتمر عبر الفيديو ضم الصحفيين: "يمكننا أن نزيل الشكوك ووقف تصدير سمك السلمون إلى الصين."

أدى عودة ظهور فيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية على مدى الأيام الستة الماضية إلى قلب الحياة اليومية للكثيرين، حيث يخشى البعض من أن المدينة بأكملها تتجه نحو الإغلاق مع تزايد عدد الحالات الجديدة.