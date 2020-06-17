كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الدفاع الفرنسية: الناتو لا يمكنه التغاضي عن جرائم أردوغان بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، إن الناتو لا يمكنه التغاضي عن سلوك تركيا وجرائم الرئيس رجب طيب أردوغان بالمنطقة، ويجب التعامل مع هذه المسألة.

واتهم المسؤول الفرنسي، البحرية التركية بسلوك نهج عدواني تجاه سفينة فرنسية خلال تنفيذها مهمة لحلف الناتو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وفي سياق آخر، قال الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في الشأن التركي، إن الوضع الداخلي في تركيا غير مستقر في ظل وجود أزمات اقتصادية وسياسية وهناك استطلاعات للراي تؤكد أنه اذا دخل اردوغان انتخابات مبكرة سيخسر، مبينًا أن الداخل التركي مقبل على مخرج سياسي في انتخابات تطيح أردوغان وحزبه جانبا، أو نفاجأ بحالة انفجار داخلي بحرب أهلية لأن الوضع في تركيا ملتهب وقابل للانفجار.

وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الثلاثاء، أن العالم منقسم حول بلطجة أردوغان في ليبيا فبعض الدول تستخدم أردوغان كأداة ضغط ودول أوروبا تتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع تركيا في الملف، مشيرا إلى أن هناك ضوء أخضر من أمريكا لتركيا لدعم حكومة الوفاق في ليبيا وأن ما يحدث هو احتلال تركي لليبيا بدعم أمريكي.

