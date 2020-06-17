كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 1.031 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إندونيسيا تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 41431 وتجاوز سنغافورة مع أكبر عدد من حالات الفيروس في جنوب شرق آسيا.

وقال المسؤول بوزارة الصحة، أحمد يوريانتو، إن 45 حالة وفاة أخرى تم الابلاغ عنها، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2276. إندونيسيا لديها أعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في شرق آسيا خارج الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكان قد كشف أطباء أطفال ومسؤولو الصحة في إندونيسيا يُعتقد أن مئات الأطفال لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يمنح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أحد أعلى معدلات وفيات الأطفال في العالم بسبب الفيروس، الذي يقول الخبراء حول العالم، إنها لا تشكل خطرًا يذكر على الشباب.

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وقال أطباء الأطفال ومسؤولو الصحة في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، إن العدد المرتفع لوفيات الأطفال بسبب المرض الذي يقتل المسنين في الغالب بسبب العوامل الكامنة، لا سيما سوء التغذية وفقر الدم وعدم كفاية المرافق الصحية للأطفال، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول البارز بوزارة الصحة، لـ"رويترز": "يثبت فيروس كورونا أنه يتعين علينا محاربة سوء التغذية."