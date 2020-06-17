كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تنتظر رد "مودي" على الصين بعد مقتل 20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الهند بفارغ الصبر رد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، على مقتل 20 جنديًا على الأقل في اشتباك حدودي مع القوات الصينية بينما قامت وسائل الإعلام في البلاد بصب غضبها وإثارة خصوم "مودي" السياسيين على صمته.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن هناك خسائر بشرية من الجانبين لكن الصين لم تكشف عن أي ضحايا حتى الآن، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض: "لماذا يصمت رئيس الوزراء، لماذا يختبئ. كفى، نحن بحاجة لمعرفة ما حدث. كيف تجرؤ الصين على قتل جنودنا، وكيف تجرؤ على الاستيلاء على أرضنا."

ودعا "مودي"، في رسالة على "تويتر"، إلى اجتماع لجميع الأطراف يوم الجمعة لمناقشة الوضع، لكنه لم يدل بأي تعليق آخر على المواجهة بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

وقالت الصين، إنها لا تريد رؤية المزيد من الاشتباكات على الحدود مع الهند بعد أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، مجددًا، أن الصين لن تتحمل اللوم في الاشتباك وقال، إن الوضع العام على الحدود مستقر ويمكن السيطرة عليه.

وبحسب المسؤولين الهنود، لم تُطلق أعيرة نارية، لكن الجنود أُصيبوا بالعصي والحجارة خلال مشاجرة اندلعت بين الجانبين في وادي جالوان النائي، المرتفع في الجبال حيث تقع منطقة لداخ الهندية على حدود الصين أكساي تشين إلى الشرق.

التقى "مودي"، الذي وصل إلى السلطة على أساس وطني، بوزراء دفاعه ووزراء خارجيته وقادة الجيش في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه لم يتحدث علنًا عن أسوأ اشتباك بين البلدين منذ عام 1967، بعد خمس سنوات من إذلال الصين للهند في الحرب.

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تم انتخاب "مودي" لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في مايو 2019 بعد حملة ركزت على الأمن القومي بعد تصاعد التوترات مع العدو القديم باكستان على الحدود الغربية للهند.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" في افتتاحية: "إن القفازات متوقفة، في ظل اشتباك وادي جالوان، دفعت الصين بشدة. يجب على الهند أن تتراجع".

وقالت: "بكين لا تستطيع قتل جنودنا عند الحدود وتتوقع الاستفادة من سوقنا الضخم"، داعية، إلى فرض عقوبات على الواردات الصينية.

في مواجهة ما يمكن أن يمثل أكبر تحدٍ يواجهه في السياسة الخارجية منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، امتنع "مودي" عن التعليق علنًا على الحادثة حيث ارتفعت صخب العمل خلال اليوم الماضي.

ويواجه مئات من القوات الهندية والصينية بعضهم البعض منذ أوائل مايو في ثلاثة أو أربعة مواقع في صحراء لاداخ غير المرتفعة غير المأهولة.

وتقول الهند، إن القوات الصينية اقتحمت جانبها من خط السيطرة الفعلية أو الحدود الفعلية.

وترفض الصين هذا الادعاء وطالبت الهند بعدم بناء طرق في المنطقة، مدعية أنها أراضيها.