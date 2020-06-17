القصر الكبير.. باعة متجولون ينددون بمنعهم ويطالبون بإحداث سوق نموذجي

نظم عدد من باعة الخضر والفواكه المتجولون، اليوم الأربعاء، في القصر الكبير، مسيرة احتجاجية، جابت شارع سوق المرينة في اتجاه مقر المجلس الجماعي، للمطالبة بإحداث سوق نموذجي للخضر والفواكه في المدينة.

ورفع المحتجون، شعارات تندد بمنعهم من طرف السلطات المحلية، من عرض بضاعاتهم على رصيف شارع السوق المذكور، محملين المسؤولية للمجلس الجماعي في عدم قدرته على إيجاد حلول لمشاكلهم، ونهج سياسة الآذان الصماء، وفق تعبيرهم.

وتدخلت عناصر من القوات المساعدة، وأعوان السلطة، إلى جانب العناصر الأمنية، من أجل تفريق المتظاهرين، وتنبيههم أن ما يقومون به خرق لحالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، منذ شهر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.