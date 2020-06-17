اخبار العالم

إفراغ مكتب محام في الدار البيضاء بأمر من العامل يثير استياء هيئة المحامين

0 نشر
شيماء بخساس 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

في واقعة مثيرة، أقدم صاحب شقة سكنية في مدينة الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، على إفراغ شقة، يتخذها محام في هيأة الدارالبيضاء مكتبا له، من جميع الملفات، التي كانت داخلها، وأثارت هذه الواقعة غضب هيأة المحامين في المدينة، التي أصدرت بلاغا بشأنها.

IMG-20200617-WA0011

وقال حسن بيراوين، نقيب هيأة المحامين في الدارالبيضاء، إن الواقعة لا تتعلق بتنفيذ حكم قضائي، ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي، ومالك العقار، وإنما يتعلق، بحسبه، بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة له، بقواعد القانون.

وأوضح المصدر، نفسه أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط، مؤرخ في 11 مارس 2020، وصدر الأمر بتنفيذه، بحسب النقيب دائما، عن عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر، ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام، ودون إشعار النقيب، والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون.

Advertisements

IMG-20200617-WA0008

وذكر نقيب المحاميين في هيأة الدارالبيضاء، بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي ينص على أنه “لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله”.

وشدد حسن بيراوين على أن المحاميين، بهيأة الدارالبيضاء، سيتوجهون لجميع الجهات الإدارية، والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عن الواقعة المذكورة، ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفراغ مكتب محام في الدار البيضاء بأمر من العامل يثير استياء هيئة المحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا