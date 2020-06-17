مُرشح لجوائز “بافتا” المرموقة.. المغربي يوسف كركور لـ”اليوم 24″: الترشيح في حد ذاته مهم جدا.. والفوز بالجائزة بيد الله

ينافس اسم مغربي على جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا”، المرموقة، وهو الممثل يوسف كركور، الذي رُشح اسمه لنيل جائزة “أفضل أداء كوميدي رجالي” عن دوره في مسلسل الكاتب، والممثل البريطاني روفوس جونز “Home” (وطن).

ويجسد يوسف كركور في المسلسل الكوميدي “Home”، الذي عرض على القناة الرابعة البريطانية دور لاجئ سوري يدعى سامي إبراهيم، قام بالاختباء في سيارة عائلة بريطانية كانت عائدة من إجازة في فرنسا إلى مسكنها في جنوب لندن، لتنطلق الأحداث في قالب كوميدي.

وتحدث يوسف كركور، البالغ من العمر 41 سنة، والمستقر في لندن، في تصريح لـ”اليوم24″ عن أهمية هذا الترشيح، وقال: “بافتا هي جائزة مشهورة كثيرا في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مهم لمساري كونها موازية لجوائز الأوسكار”.

وأضاف يوسف: “ليس مهما الفوز أو أخذ مجسم الجائزة معك إلى المنزل. أعتبر الترشيح في حد ذاته شيئا مهما، لأن اسمي كفنان مغربي الأصل سيصبح مقرونا في كل مرة ذكر في مقالات صحفية بالترشيح للبافتا”.

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وزاد كركور في تصريحه: “في العادة، يفترض أن يتم في أي مرة ذُكر فيها اسمي في خبر أو شيء مشابه، إقرانه بعبارة مشرح للبافتا، وأتمنى أن يتم احترام هذه القاعدة، التي تطبق كذلك بخصوص الفائز بالجائزة”.

وعن فرص فوزه، وتحقيقه اللقب كأول مغربي يناله، قال يوسف: “هو أمر بيد الله بكل تأكيد، إذا “بغاعا الله غ تكون مابغاهاش راه ممكتباش”، لا أحاول التفكير سلبيا، أو التركيز مع فرضية حدوث عراقيل كوني مسلما أو مغربي الأصل”.

وأعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما “بافتا” تأجيل حفل توزيع جوائزها إلى 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام، وذلك على نفس منهاج تأجيل جوائز الأوسكار.

يذكر أن جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، ‏أو جوائز “بافتا”، ‏جوائز تقام سنويا من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون. وهي الشبيه البريطاني لجائزة الأوسكار.