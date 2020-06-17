بعد إصابات عاملات في “لالة ميمونة”.. مطالب بحمايتهن من كورونا وتفضيل سلامتهن على الربح الاقتصادي

على إثر إصابة عدد من العاملات بفيروس كورونا في إحدى ضيعات جني الفراولة داخل جماعة لالة ميمونة، التابعة إلى إقليم القنيطرة، راسلت فدرالية رابطة حقوق النساء عامل عمالة إقليم القنيطرة بهدف حماية هؤلاء النساء العاملات في الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية من فيروس كوفيد-19.

وطالبت الفدرالية المذكورة عامل القنيطرة بالتدخل العاجل بمعية الجهات المختصة، لاتخاذ مزيد من التدابير لحماية النساء العاملات بمختلف القطاعات الصناعية، والفلاحية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وضمان شروط السلامة لهن، وعائلتهن من هذا الوباء.

ودعا المصدر نفسه إلى سلامة النساء العاملات كأولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية، وبالتالي إيقاف العمل في الضيعات، والوحدات الصناعية، والانتاجية، التي ظهر فيها الوباء في الإقليم مع اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير، والعقوبات في حق المشغلين، الذين ثبت تلاعبهم بسلامة، وحياة النساء العاملات.

وناشدت فدرالية رابطة حقوق النساء عامل عمالة إقليم القنيطرة ضمان سلامة النساء العاملات الصحية في وسائل النقل، التي تحملهن من وإلى مقرات العمل داخل، وخارج الإقليم، مع تشديد المراقبة الطرقية عليها؛ وتدبير، وتنظيم نوبات العمل مع التخفيف من أعداد العاملات حماية لهن، وأسرهن، وتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية، والضيعات الفلاحية، التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، وتكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في ظل انتشار الوباء في صفوفهن.

وأصاب فيروس كورونا العشرات من العاملات في معمل الفراولة بـ”للا ميمونة” التابعة إلى إقليم القنيطرة، الذي تشتغل فيه عاملات من إقليمي القنيطرة، والعرائش، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيه مائة إصابة، في الأيام القليلة الماضية، ناهيك عن انتظار ظهور نتائج التحاليل لحوالي 300 عاملة مخالطة.