حياة الإدريسي تجري عملية جراحية ناجحة

أجرت الفنانة، حياة الإدريسي، أخيرا، عملية جراحية لاسئصال”المرارة”، وطمأنت الادريسي عبر منشور لها جمهورها عن وضعها الصحي.

وقالت الإدريسي في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إن “العملية الجراحية، التي أجريتها لاستئصال” المرارة” كللت بالنجاح، والفضل بعد الله يعود إلى الطاقم الطبي برئاسة البروفيسور نور الدين الراضي” .

ووجهت الإدريسي الشكر إلى كل من سأل عن حالها، ودونت: “أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء بكل معاني الحب، والإخاء وبكلمات ملؤها الوفاء، أتقدم بالشكر الجزيل، والعرفان إلى كل من سأل عني، واستفسر عن أحوالي الصحية.. شكرا لكم أعزائي على الدعوات، والعناية، وشكرا لكافة الفنانات، والفنانين، الذين أحاطوني بعطفهم الأخوي”.

وكانت الفنانة حياة الإدريسي قد أطلت على الجمهور من خلال عمل مشترك مع فنانين كثر، صدر قبل مدة قصيرة، بعنوان “مغرب التحدي”.