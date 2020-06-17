سخنين: مصابان بحالة حرجة جراء حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان يبلغان من العمر 23 و39 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر سقوطهما من علو خلال عملهما في أعمال ترميم لمنزل في مدينة سخنين، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، فإن العاملين سقطا عن سقالات من علو 10 أمتار، خلال عملها في تشييد طابق لمنزل في حي "خلة حسن" بسخنين.

وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول سقوط عاملين من علو خلال عملها بورشة بناء، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان جرى تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصابين وهما بحالة حرجة.

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، وهما فاقدان للوعي وموصولان بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.