تفاصيل جديدة عن مصير ميسي مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة بخصوص مستقبل نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مع فريقه.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود شرط يمنحه حق الرحيل هذا الصيف دون مقابل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيجدد عقده مع برشلونة لمدة عامين إضافيين حتى صيف 2023.

وأوضحت أن التجديد سيكون بنفس صيغة العقد السابق، التي تشمل التوقيع على عقد يجدد سنويًا، بوجود بند يضمن للاعب تقرير مصيره في نهاية كل موسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بند رحيل ميسي مجانًا في نهاية هذا الموسم قد انتهى، ويتبقى في عقده موسما إضافيا.